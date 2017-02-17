南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
2017-02-17 09:38
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會議長賄選案，前議長李全教被控涉及賄選，台南高分院今天上午9點半二審宣判，李全教改判有期徒刑3年6月，褫奪公權5年。
李全教今天並未到庭聆判，不過，其律師及支持者200多人到場，支持者不服該判決，高喊「司法已死」、「政治判決」。
李全教昨天接受本報專訪，認為自己被政治、司法追殺，感到十分無奈。他強調，他已經是一介平民了，並退出政治圈，「請政治干預司法這隻黑手也該放手了！」
李全教被控涉及議長賄選案，去年一審被判處有期徒刑4年、褫奪公權5年，他不服上訴二審，台南高分院今天上午宣判。
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