教師年改擬雙軌 屏教產發起一人一信連署反對

2017-02-17 09:35

〔記者林曉雲／台北報導〕國家年金改革草案將中小學教師和大專教師切割處理，一群大專教師不滿「一國兩制」，委由屏東教育產業工會發起「一人一信反對」連署，屏教產理事長黃莆田今日表示，教師不是反改革，但大學教師希望和中小學教師一致，而非比照公務人員。

根據草案內容，中小學教師部分給予10年過渡期，只要符合請領條件，116年以前年滿50歲退休，即可領全額月退金，117年後改為60歲才能請領；大專教師從118年起每年繼續增加1歲，到122年時須年滿65歲才能領。

黃莆田表示，教育部長潘文忠曾表態主張將中小學與大專切割，潘指中小學的教學活動、備課工作繁重，且是學生發展特質、各方面情緒轉換的關鍵階段，確實需要更多體能才能扮演好教學工作，年金改革必須要考慮到新陳代謝的問題，要有更順暢的銜接，年紀、年資採計必須採逐年漸增，避免退休阻塞，影響到新血加入教育行列。

黃莆田指出，潘文忠認為中小學教師目前平均退休年齡是53歲，可藉由改革逐步延伸到58或60歲；大學教師則可比照公務人員的65歲。可見潘文忠認為只有中小學教學現場，需要老師有足夠體力因應，才主張將「大專教師」與「國中小教師」切割，且無敘明理由即主張大專教師65歲才能退休。

他說，在所有年金領取族群中，當其他族群尚在論理探究其適用的退休制度時，卻獨有「大專教師」族群因未聲明異議，必須片面接受將「大專教師」與「國中小教師」切割，及大專教師比照公務人員65歲才能退休的條件；以一名原75制在民國107年可退休的大專教師為例，若比照公務人員65歲退休條件，遲至民國119年才能退休，必須延遲12年，因此屏教產協助大專教師一人一信，反對「大專教師」與「國中小教師」切割，及大專教師比照公務人員65歲才能退休。

總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁數次表達，年金改革的目標，是要健全年金財務、促進制度永續，要能確保基金維持至少一世代不會用盡，未來投保薪資的採計期間將逐年延長1年，直到15年為止。包括一般公務員、大專教師及勞工的退休金請領 ，設定為65歲；警消等危勞職務維持70制；中小學教師則是60歲。