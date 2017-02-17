| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

真的好像！ 網友捕獲到女版馬英九

網友捕獲到女版馬英九。（圖取自爆廢公社）

2017-02-17  08:55

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，上面的人神似前總統馬英九，讓她驚呼「真的覺得好像！」

林姓網友在《爆廢公社》PO照寫道：「下班路上驚見明星臉，偷拍有點不禮貌，但真的覺得好像。有人看得出來是誰嗎？.....我真的覺得很像耶。」

PO文引起網友熱烈回應，網友留言：「英九阿~ 是你？」、「英九哥」、「真的很像」、「女版馬英九」、「為何戴假髮」。不過也網友問：「合成照啊？」原PO強調說，真的是路人，不是合成。

據《蘋果日報》報導，林姓網友受訪透露，這張照片是她下班途中拍的，地點在中和，她也不知道會引起這麼大的迴響，希望不會對當事人造成困擾。

廣告
  • 前總統馬英九。（資料照，記者朱沛雄攝）

    前總統馬英九。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 爆廢公社 網友 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：真的好像！ 網友捕獲到女版馬英九


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.