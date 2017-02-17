真的好像！ 網友捕獲到女版馬英九

網友捕獲到女版馬英九。（圖取自爆廢公社）

2017-02-17 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，上面的人神似前總統馬英九，讓她驚呼「真的覺得好像！」

林姓網友在《爆廢公社》PO照寫道：「下班路上驚見明星臉，偷拍有點不禮貌，但真的覺得好像。有人看得出來是誰嗎？.....我真的覺得很像耶。」

PO文引起網友熱烈回應，網友留言：「英九阿~ 是你？」、「英九哥」、「真的很像」、「女版馬英九」、「為何戴假髮」。不過也網友問：「合成照啊？」原PO強調說，真的是路人，不是合成。

據《蘋果日報》報導，林姓網友受訪透露，這張照片是她下班途中拍的，地點在中和，她也不知道會引起這麼大的迴響，希望不會對當事人造成困擾。