大台南1小時生活圈 賴清德投入500億建構道路

2017-02-16 23:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆春節後，台南市長賴清德陸續視察各地的交通建設，今天他在新化勘查時，強調上任6年以來，已投入了逾500億元在重要的道路工程，主要是在區域串連，實現「大台南1小時生活圈」，若藉由快速道路，甚至只需半個鐘頭，促進城鄉均衡發展，不會有邊緣化的問題。

賴清德今天視察視察台南都會區北外環道路，這項工程經費約178億元，第1期台1線到新港社大道已經通車，2、3、4期接續進行中，完工後，將成為台南第4條東西向快速主幹道，比國道8號更貼近市區，從安平到南科只需15分鐘。

賴清德指出，農曆年後，陸續視察了新營區、曾文區，以及永康、新化、安南等區的重大道路建設，有的規劃設計，或者正開闢中，甚至已完工啟用，讓民眾行車更順暢，未來交通願景可期。

除了台南都會區北外環道之外，還有新化、西港、六甲、下營等外環道，加上增建或改善的柳營、大灣、仁德等交流道，賴清德強調自己任內對道路工程的用心推動。

賴清德說，這些道路工程不僅在於分散車流，更重要的是區域串連，要建構大台南1小時生活圈的夢想，市民南來北往都會很方便。