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賴神力推這項工程 藍營議員都肯定

2017-02-16  22:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台39線位於台南的高鐵橋下道路，原本只往北闢建至永康、新化交界的開運橋旁，市政府爭取經費，努力打通新化段，工程進度現已超前，市長賴清德視察後，宣示5月份可望通車，屆時從高雄阿蓮能直達南科，連陪同勘查的國民黨議員林全忠都讚許不已，對市府團隊表示肯定。

高鐵橋下道路從阿蓮至南科的北外環，全長約21公里，之前闢建了18.8公里，至開運橋旁，新化段的2.2公里，斥資8億元打造，目前工程進度逾86﹪，距離完工，等於剩下不到最後1里路。

賴清德視察時，不少地方民眾前往關切，感謝市政府團隊的努力，未來啟用後，前往南科的車流除台1線之外，又多了橋下道路的選擇，有助於紓解交通。

市議員楊中成、林宜瑾、林全忠等也都陪同勘查，對這項工程的推動順利，以及未來的地方發展願景，相當滿意，肯定賴清德的用心。

市政府工務局長蘇金安表示，橋下道路經台20線附近，因有衛生1號排水，在不影響高鐵正常通車的情況下，要增建橋樑與路堤，施工上比較複雜，但已全力克服。

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  • 市政府努力打通新化段的高鐵橋下道路，完工在即。（記者吳俊鋒攝）

    市政府努力打通新化段的高鐵橋下道路，完工在即。（記者吳俊鋒攝）

  • 市長賴清德（左1）視察工程，國民黨議員林全忠（右2）也給予高度肯定。（記者吳俊鋒攝）

    市長賴清德（左1）視察工程，國民黨議員林全忠（右2）也給予高度肯定。（記者吳俊鋒攝）

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