賴神力推這項工程 藍營議員都肯定
2017-02-16 22:52
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台39線位於台南的高鐵橋下道路，原本只往北闢建至永康、新化交界的開運橋旁，市政府爭取經費，努力打通新化段，工程進度現已超前，市長賴清德視察後，宣示5月份可望通車，屆時從高雄阿蓮能直達南科，連陪同勘查的國民黨議員林全忠都讚許不已，對市府團隊表示肯定。
高鐵橋下道路從阿蓮至南科的北外環，全長約21公里，之前闢建了18.8公里，至開運橋旁，新化段的2.2公里，斥資8億元打造，目前工程進度逾86﹪，距離完工，等於剩下不到最後1里路。
賴清德視察時，不少地方民眾前往關切，感謝市政府團隊的努力，未來啟用後，前往南科的車流除台1線之外，又多了橋下道路的選擇，有助於紓解交通。
市議員楊中成、林宜瑾、林全忠等也都陪同勘查，對這項工程的推動順利，以及未來的地方發展願景，相當滿意，肯定賴清德的用心。
市政府工務局長蘇金安表示，橋下道路經台20線附近，因有衛生1號排水，在不影響高鐵正常通車的情況下，要增建橋樑與路堤，施工上比較複雜，但已全力克服。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 汪笨湖與曹長青最後通話 說出一生最大遺憾
- 日媒曾申請獄中訪扁 遭黃世銘「施壓」要求撤件
- 賴神力推這項工程 藍營議員都肯定
- 司改國是會議名單 非法律人過半
- 大台南1小時生活圈 賴清德投入500億建構道路
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- 全家環遊世界啟程！浩子爽等女兒問這句
- 屏東縣3農會選情緊繃 竹田傳1票3000元
- 網路賣家小心了！國稅局4月起大查稅
- Apple WWDC 6月5日聖荷西登場
- 《謠言終結站》喝青菜豆腐湯 不會腎結石
- 六家國小繪本創作 變身鄉土教材
- 經典賽》台灣隊今返台 熱身賽擂戰「古」
- 《嬌妻》新垣結衣封后 日劇奧斯卡掃7獎
- 賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
- 陌生女子一句話震撼到他 失業父親打消跳河念頭
- 淡水鎮長官舍重建 訴訟停擺中
- 金門現槍、毒 警全副武裝逮人
- 水利署整治防洪 市府改造景觀
- 自由廣場》（北社評論）綠營的質變
- 譚詠麟出輯 五月天助攻
- 違法製售枇杷膏 慶餘堂負責人罰25萬
- 露奶照遭指賣成人產品 辣模臉太情色屢碰壁
- 小熊先發個個是鬼 萊斯特最具頭香相
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 佔中歌手海報集郵周董 杰威爾說話了
- 偏鄉童組「六月天」 最愛不是五月天／演唱劉文正的歌 教長驚艷
- 中國男到餐廳點1隻現宰雞 卻吃出10隻雞爪...
- 自由廣場》廢黃復興！
- 哈姆立克法救獄友 桶屍案主嫌逃死
- 打造迎賓河 筏子溪改頭換面
- 彰市建國陸橋停車格 民眾搶租
- 「豪」久不見 最快25日戰金塊
- 玉里火車站停車收費 惹不滿
- 閨密攜手離職場 租地當農人
- 沒戴安全帽嗆殺警 路人火大助警壓制
- （専訪）婆媳問題超展開 家家未嫁先憂被下毒
- 列車壽命到期 北捷要再用20年
- 川普競選團隊主席 被爆接觸俄情報員
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
- 自由廣場》（青年論政）回應國民黨文傳會胡文琦
- 平溪櫻花初綻 玫瑰、鳳仙花爭妍
- 維修人員32Ｋ起薪 有證照更高
- 強國偷腥歌手再道歉 願為在乎的人下跪
- 今明暖暖的 後天又變涼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴神力推這項工程 藍營議員都肯定
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分