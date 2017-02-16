汪笨湖與曹長青最後通話 說出一生最大遺憾
2017-02-16 22:19
〔即時新聞／綜合報導〕知名作家兼電視節目主持人汪笨湖今天上午因病逝世，與汪有多年交情的中國異議作家曹長青表示，汪笨湖重病時曾與他通電話，透露自己這輩子最大的遺憾是沒有去美國留學，希望骨灰能埋葬在美國，結果那是他們最後一次通話。
曹：汪永遠活在台灣鄉親心裡
曹長青今晚與《政經看民視》節目視訊連線，表達對汪笨湖的思念。他哽咽地說，自己當年多次來台參加汪笨湖的「台灣心聲」節目，印象最深刻是汪的節目戶外開講，現場幾千名觀眾，汪掌控全場情緒的能力，全台灣政論主持人沒人能達到這個程度，他到今天都歷歷在目。
曹長青說，汪笨湖後來辦番薯電視台，為前總統陳水扁的案子抱不平，強調程序不正義、臨時換法官、找汙點證人做偽證等，結果這個節目被國民黨及共產黨視為眼中釘，後來被關掉，汪知道要付出這個代價，還是選擇講真話。
曹長青透露，他最後一次跟汪笨湖通電話，汪告訴他自己「可能不行了」，而這輩子最大的遺憾，就是沒有去美國留學，「我希望我的骨灰最後能埋葬在美國」。
曹長青難掩悲痛地說，今天汪就這樣走掉了，但他捍衛台灣、守護台灣的精神，有情有義支持陳水扁總統、為他打抱不平的俠骨柔情，這樣的形象永遠活在台灣鄉親的心裡。
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