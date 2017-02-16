2018再戰新北？ 游錫堃2字回應...
2017-02-16 21:22
〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長游錫堃2014年參選新北市長高票惜敗後，聲勢扶搖直上，他今天被問到是否爭取再代表民進黨參選新北市長，簡單回應2字「還早」。
據《聯合新聞網》報導，游錫堃辦公室今晚在新北市板橋舉辦新春聯誼餐會，席間許多支持者發言力挺游錫堃再戰新北，游在台下則微笑不語；而當被記者問到是否考慮爭取提名，游說「還早」，強調民進黨人才濟濟，自己現在是老百姓，繼續做新北志工。
除了游錫堃外，被視為民進黨2018新北市長可能人選，還包括台南市長賴清德、立委吳秉叡、羅致政、高志鵬等人，雖各路人馬都未正式表態，但黨內競爭可能相當激烈。
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