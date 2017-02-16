日媒曾申請獄中訪扁 遭黃世銘「施壓」要求撤件

2017-02-16 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本資深媒體人野島剛在一書中透露，他曾申請獄中採訪陳水扁，前檢察總長、當時的法務部次長黃世銘曾要求撤回申請，被他拒絕後黃還「施壓」，「這樣一來的話，對您將來的採訪，在很多方面或許都會不太方便喔？」

《新頭殼》報導，野島剛在《台灣十年大變局》書中記錄他在台灣10年新聞工作的經歷，內容提到，他於2008年擔任《朝日新聞》台北支局長時，曾申請獄中採訪陳水扁，該消息被扁方洩露後變成大新聞，親國民黨的媒體連日發動反對聲浪。

法務部也突然傳訊息盼與野島剛會面，當天，時任法務部次長黃世銘開門見山地要求他撤回採訪申請，被反問原因的黃說「要是由我們這邊拒絕的話，您的面子也不怎麼好看吧？」野島剛則回這和面子無關。

此時，黃世銘小聲表示，「這樣一來的話，對您將來的採訪，在很多方面或許都會不太方便喔？」這讓野島剛感到不悅，直說這話讓他認為是對新聞報導的施壓。兩人最後也不歡而散。

報導指出，採訪申請最後被駁回，同時，野島剛還發現他的電話開始出現明顯雜音、通話突然中斷等不自然障礙，野島剛表示，他在台灣政府部門工作友人笑著對他說，「肯定是，你被監聽了！」