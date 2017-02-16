假新聞泛濫 NCC促各部會設闢謠專區
2017-02-16 19:39
〔即時新聞／綜合報導〕面對網路假新聞充斥，但目前各部會並無主管機關處理假新聞，行政院今（16）日就邀請國家通訊傳播委員會（NCC）針對假新聞議題做報告，NCC於會中建議，每個政府部會都要建立問答集的闢謠專區，同時希望媒體業者能自律、建立第三方查證窗口。
綜合媒體報導，行政院長林全在會中表示，在世界各國，特別是言論自由的國家，假新聞增加的趨勢已成為相當大的社會問題，且假新聞是每個部會都可能碰到的問題，因此，為防範假新聞可能造成的擴大效應，請政務委員吳政忠督導，邀集相關部會，檢視並強化國家資安防護、犯罪偵防及國家安全等面向的配套處理機制。
NCC電台與內容事務處處長黃金益表示，因應網路假新聞配套及補強機制包括四項：其一，部會依網路治理精神共同協處，例如「數位通訊傳播法草案」介接實體社會與虛擬世界；其二，第三方協力健全查證機制；其三，強化政府重大資訊發布窗口；其四，依循重大網路假新聞的判斷原則。
黃金益指出，此配套措施是依據網路治理精神，並協同網際網路業者、公民團體、第三方查證單位等健全查證機制；另也建議各政府機關部會廣設問答集的闢謠專區，並推動媒體識讀，宣導大眾反制假新聞。至於第三方的查證平台，在國外則都由民間自發性發起。
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