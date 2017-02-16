藍黨魁路線之爭 詹啟賢：過分強調族群非好事
2017-02-16 19:38
國民黨主席參選人詹啟賢接受電台專訪，暢談黨主席選舉之省籍問題。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席選戰早早開打，參選人詹啟賢昨受電台專訪，對省籍議題表示，本土與否的定義很廣，不應以省籍問題來看，過分強調族群並非好事，省籍問題需時間解決。詹啟賢也強調，黃復興黨部是忠於國民黨、愛中華民國而非個人，應該用理念爭取支持。
詹啟賢昨接受快樂廣播網專訪，暢談黨主席選舉。對於國民黨兩岸政策被認為傾中，詹啟賢認為國民黨過去8年兩岸政策，與多數台灣人接近並符合需求，方向沒錯，只是有人認為腳步快了些，是程度問題，若不贊成兩岸繼續和平交流，那政府兩岸政策可全部換掉。
被問詹啟賢相較其他參選人，較偏本土派，詹啟賢則反問本土定義為何，若以外省幾代才算本土並不公平，若一個人生長在這，人生、家庭與未來都在這，如此有何差別，本土定義，難道非本省就非本土？中南部出身才是本土？甚至不說台語或台獨就非本土？
詹啟賢表示，擔任黨魁不應以省籍來分，當然有人會故意以此做文章來增加選票，但若以此思維來選，是為自己做出解不開的結，不應二分法，佔多數的族群自然較有聲音，但過分強調也非好事，省籍議題需要時間解決，選民也能用選票來決定省籍議題是否有效。
詹啟賢也表示，過去黃復興黨部較封閉保守，社會對其不了解，過去也被認為是忠黨愛國，但忠的是國民黨、愛的是中華民國，以此前提，應以誰當黨主席對黨跟中華民國前途好來思考，因此他必須透過宣傳，讓黃復興不因資訊不足，而被人以族群意識形態左右。
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