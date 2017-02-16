國內政治人物民調 前2名不意外、第3名嚇一跳

媒體公布的政治人物滿意度民調顯示，國內聲望最高前兩名仍由高雄市長陳菊、台南市長賴清德包辦。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-16 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕媒體公布的政治人物滿意度民調顯示，國內聲望最高前兩名仍由高雄市長陳菊、台南市長賴清德包辦，兩人支持度都在6成左右；台北市長柯文哲則以50%滿意度名列第三，聲勢有回溫跡象；藍營滿意度最高是新北市長朱立倫的38%，排名第七；總統蔡英文滿意度則滑落至29%，排名第十一，甚至低於前總統馬英九的33%。

TVBS今天公布國內15名主要政治人物選後約一年的聲望調查，滿意度從高到低依序如下：陳菊（62%）、賴清德（58%）、柯文哲（50%）、鄭文燦（50%）、林佳龍（46%）、宋楚瑜（42%）、朱立倫（38%）、陳建仁（36%）、蘇嘉全（35%）、馬英九（33%）、蔡英文（29%）、林全（27%）、洪秀柱（27%）、黃國昌（24%）、李登輝（23%）。

分析指出，陳菊及賴清德任期明年底都將屆滿，雖然兩人聲望都較去年下滑，但仍都在6成上下，未來動向值得關注。另外，蔡英文聲望29%，較去年選後63%的最高峰大幅下滑34個百分點，且交叉分析顯示，不論是民進黨、國民黨認同者或中立民眾，表示滿意蔡英文的比例都下滑3成以上。

上述民調結果是根據TVBS民調中心於2月9日至14日所進行的隨機抽樣電話訪問，共接觸1240位20歲以上台灣民眾，368人拒訪，拒訪率為29.7%，成功訪問有效樣本872位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.3個百分點以內。