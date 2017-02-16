藍委抱怨不參加黨團大會 洪秀柱：黨中央不是去備詢

2017-02-16 20:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期明日開議，國民黨立委今日在立法實務研討會上向黨主席洪秀柱建議，黨主席及黨中央應多派人參加黨團大會，讓黨中央和黨團更緊密結合；洪秀柱則表示藍委要有認知，黨中央不是去備詢，若總把「黨團自主」四字擺在前，黨中央還要說什麼。

國民黨立委孔文吉當面向洪秀柱呼籲，「你還有六個月任期，希望這六個月要好好帶領立法院黨團，」黨中央不要只是關心黨主席選舉、黨產，每次立法院黨團大會黨主席都沒來過，也很少看過執行長，秘書長只來過一次，上屆討論同性戀、一例一休，黨中央都沒有意思及領導，剩下任期還是要關注立院黨團。

洪秀柱則說，黨中央不是不願意去黨團大會，立委要知道黨中央、智庫是去支援，不是去備詢，秘書長是去聽意見，至於主席是不是要去黨團大會，可視情況由總召來請，但若把「黨團自主」四字擺在前面，黨中央還要說什麼話嗎，大家是一個團體，「不要做到流汗、嫌到流涎！」