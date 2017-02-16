同性婚姻立場 藍委：堅決反對修民法

2017-02-16 19:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期明日開議，國民黨今天下午依慣例舉辦立法實務研討會，針對同性婚姻修法，會中國民黨立委陳超明直言，國民黨對修改民法，絕對要堅決反對到底，不要再持開放立場。

陳超明說，大家都怕年輕選票不投國民黨，但黨不能想兩邊取巧，該帶頭衝，就要衝立法院，為何要當好人，「別人會衝我們也會衝！」

陳超明認為，黨團不敢決定，黨中央也沒意見，不敢捍衛傳統基本價值和理念，要採取何種角度，不要去想左邊也要、右邊也要，最後國民黨兩手空空回來。

國民黨立委孔文吉也說，國民黨針對同性戀議題應要有立場，應要求法務部提專法處理同性婚姻，不能再含糊其詞。

國民黨秘書長莫天虎則說，我非常贊成陳超明、孔文吉立委要守護傳統價值的想法，國民黨一定要有立場，但自己想法也不能代表黨。