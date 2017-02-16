| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

同性婚姻立場 藍委：堅決反對修民法

2017-02-16  19:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院新會期明日開議，國民黨今天下午依慣例舉辦立法實務研討會，針對同性婚姻修法，會中國民黨立委陳超明直言，國民黨對修改民法，絕對要堅決反對到底，不要再持開放立場。

陳超明說，大家都怕年輕選票不投國民黨，但黨不能想兩邊取巧，該帶頭衝，就要衝立法院，為何要當好人，「別人會衝我們也會衝！」

陳超明認為，黨團不敢決定，黨中央也沒意見，不敢捍衛傳統基本價值和理念，要採取何種角度，不要去想左邊也要、右邊也要，最後國民黨兩手空空回來。

國民黨立委孔文吉也說，國民黨針對同性戀議題應要有立場，應要求法務部提專法處理同性婚姻，不能再含糊其詞。

國民黨秘書長莫天虎則說，我非常贊成陳超明、孔文吉立委要守護傳統價值的想法，國民黨一定要有立場，但自己想法也不能代表黨。

廣告
  • 國民黨立委陳超明直言，國民黨對修改民法，絕對要堅決反對到底，不要再持開放立場。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨立委陳超明直言，國民黨對修改民法，絕對要堅決反對到底，不要再持開放立場。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修法 同性婚姻 國民黨 藍委 陳超明
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：同性婚姻立場 藍委：堅決反對修民法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.