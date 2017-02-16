因應陳抗?立院新會期開議前趕工加裝鐵捲門

2017-02-16 17:43

〔影音新聞／綜合報導〕立法院新會期明（17）日開議，在審查法案的委員會必經的紅樓，立法院趕在會期開始前，將原本只有玻璃門的進出口，加裝鐵捲門。

由於上個會期審查不少重大及具有爭議性的，像是一例一休以及同婚等法案時，都發生有抗議民眾闖進立院院區內，這個會期，之前也引發不少抗爭的年金改革法案，主戰場將會轉移到立院，因應可能的陳抗，必要時可能鐵捲門都會派上用場。

國民黨立委王育敏表示，過去主張立法院是「人民的國會」，若戒備過於森嚴，恐怕又回到白色恐怖、戒嚴時代的那種感覺，這樣對台灣自由民主的形象可能會產生不好觀感，這是必須去考量的。

但對於是不是因為抗議太多，所以加裝鐵捲門一事，立法院長蘇嘉全被媒體問到時，一再表示，鐵捲門是很早以前就已裝設，記者問到，議場周邊前兩天才加裝鐵捲門的問題，蘇嘉全則是全都以「沒有、沒有」來回應。