「社會團體法草案」 國際團體法人化可有基礎

內政部長葉俊榮16日出席社會團體單獨立法說明會，致詞強調社會團體單獨立法的重要性。（記者廖振輝攝）

2017-02-16 19:00

〔記者蕭婷方／台北報導〕以往國際團體至台灣設立辦事處，由於缺乏法源依據，如無國界醫生等團體無法「法人化」，無法申請政府標案、向社會募款，成國際交流限制；依據內政部草擬社會團體法草案，賦予涉國際事務的社會團體法源基礎。

內政部今舉辦社會團體法單獨立法公開說明會。內政部長葉俊榮致詞時表示，以往人民團體法限制人民集會結社，成立團體採許可制，未來則改為登記制；此外。由於社會團體單獨立法，也另立多向輔導機制，盼社會團體穩健經營的基礎。

由於現行國際社會團體來台進行國際交流、從事公益行動，依照現行「國際性民間團體設立要點」、「內政部受理外國民間機構、團體在我國設置辦事處申請登記注意事項」，只能在台灣設立辦事處，不能申請成立法人；團體成員或負責人若為外籍人士，也需要居留證，在台執行業務成困難。

據內政部合作及人民團體司籌備處統計，台灣現行有近40個國際組織在台設立辦事處，如無國界醫生等組織；由於不具法人資格，不得在台承接政府業務、或進行公益勸募。

新訂草案條文授權國際組織、涉及國際事務社會團體的主管單位訂定組織辦法，團體符合相關規範即可向地方法院辦理法人登記。

雖然如此，經濟部推動會議展覽專案辦公室經理唐依伶提醒，各目的事業主管機關未有相關法源，實際推動上仍有困難。

對此，內政部合作及人民團體司籌備處副主任陳志章回應，國際組織態樣多，包含體育、外交、經濟貿易等，還是要交由各目的事業主管機關處理，週六將召集各部會來談。

此外，依照新定草案，未來社會團體成立雖由許可制改登記制，由於草案規定「違反公共秩序或善良風俗」者將不准予登記，引起在場人權團體反彈，主張，設有「不予登記」條件只是比較簡便的許可制，人民團體成立應改為報備制即可。

對此，陳志章回應，社團成立仍要符合社會各界觀感與考量，還須蒐集各界意見。