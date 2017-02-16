「社會團體法草案」 國際團體法人化可有基礎
內政部長葉俊榮16日出席社會團體單獨立法說明會，致詞強調社會團體單獨立法的重要性。（記者廖振輝攝）
〔記者蕭婷方／台北報導〕以往國際團體至台灣設立辦事處，由於缺乏法源依據，如無國界醫生等團體無法「法人化」，無法申請政府標案、向社會募款，成國際交流限制；依據內政部草擬社會團體法草案，賦予涉國際事務的社會團體法源基礎。
內政部今舉辦社會團體法單獨立法公開說明會。內政部長葉俊榮致詞時表示，以往人民團體法限制人民集會結社，成立團體採許可制，未來則改為登記制；此外。由於社會團體單獨立法，也另立多向輔導機制，盼社會團體穩健經營的基礎。
由於現行國際社會團體來台進行國際交流、從事公益行動，依照現行「國際性民間團體設立要點」、「內政部受理外國民間機構、團體在我國設置辦事處申請登記注意事項」，只能在台灣設立辦事處，不能申請成立法人；團體成員或負責人若為外籍人士，也需要居留證，在台執行業務成困難。
據內政部合作及人民團體司籌備處統計，台灣現行有近40個國際組織在台設立辦事處，如無國界醫生等組織；由於不具法人資格，不得在台承接政府業務、或進行公益勸募。
新訂草案條文授權國際組織、涉及國際事務社會團體的主管單位訂定組織辦法，團體符合相關規範即可向地方法院辦理法人登記。
雖然如此，經濟部推動會議展覽專案辦公室經理唐依伶提醒，各目的事業主管機關未有相關法源，實際推動上仍有困難。
對此，內政部合作及人民團體司籌備處副主任陳志章回應，國際組織態樣多，包含體育、外交、經濟貿易等，還是要交由各目的事業主管機關處理，週六將召集各部會來談。
此外，依照新定草案，未來社會團體成立雖由許可制改登記制，由於草案規定「違反公共秩序或善良風俗」者將不准予登記，引起在場人權團體反彈，主張，設有「不予登記」條件只是比較簡便的許可制，人民團體成立應改為報備制即可。
對此，陳志章回應，社團成立仍要符合社會各界觀感與考量，還須蒐集各界意見。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 當著洪秀柱面開炮 藍委：這樣選舉國民黨永遠沒救！
- 林全便當會：年金、拚經濟特別預算列優先法案
- 陸戰隊將進駐？ AIT：無法公開維安細節
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 禽流感疫情升溫 雲林縣設檢疫站防範
- 《觀察筆記》舉國皆哭
- 公用事業發票中獎 將可直接郵局領
- 竹市府參加台中國際旅展 主題館好吃又好玩
- 台南查獲首件農會現金賄選案 樁腳8萬交保候傳
- 蝶戀花資深領隊為公司澄清 「老闆是很好的人」
- 學測成績公布 宜中、蘭女15人70級分
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 跑新聞看過百具遺體 台客名嘴累了也懶得罵
- 天天一杯含糖飲料 小五少女竟罹脂肪肝
- 單親弱勢女考70級分 想當律師幫社會底層者打官司
- 搭宏達電順風車 應華大漲
- 不起訴、簽結案件 研擬引進人民參與審判
- 棒球》林安可釣魚甩低潮 「不死鳥」郭泓志是偶像
- 歐冠》C羅沒進球沒關係！ 皇馬16強首回合照打退拿玻里
- 草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
- 家務事鬧上臉書 軍官發文辱母「罪孽深重」 判賠
- 指鄭永金「搓湯圓」遭判刑 竹縣長邱鏡淳更審改無罪
- 2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6
- 剝皮酒店教父罕見當庭還錢 他看到新聞後也來告...
- NBA》灰熊6.8億球星情人節獻唱 女球迷都瘋了（影音）
- 美原油存量創紀錄 油價收跌
- 加盟悍將滿月 增菘瑋今驗收
- Lara嗆運將不專業 驚傳情人節警局過
- 臉書遭負面人際經驗 董氏：憂鬱風險恐增3.5倍
- 愛上無嘴貓廁所 幼兒揪噓噓樂
- 彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園
- 防堵禽流感禁宰運7天 雞農怒：官員頭殼壞去
- （影音）小嫻沒子宮頻被問 婆婆：我好心疼
- NBA》哈登38分的大三元無用 火箭不敵熱火
- 婦人騎車迴轉撞上砂石車 彈飛橫躺路口嚇壞路人
- 汪笨湖賺進扁迷熱淚 鄉土文學曾被拍成電影
- 經典賽大四喜差1人 火哥看得開
- 明天就吃不到家禽肉？ 農委會：雞鴨庫存足夠
- SUBARU全新Impreza 登台上市
- 立法院托嬰中心揭牌 3月1日開幕
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
標題：「社會團體法草案」 國際團體法人化可有基礎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email