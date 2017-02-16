蔡總統兩岸新政策 陸委會籲對岸認真看待我善意作為

2017-02-16 21:20

〔記者施曉光／台北報導〕中國國台辦主任張志軍昨日出席台商春節聯誼會時，針對蔡英文總統日前說下半年會推出兩岸新政策，兩岸關係有突破機會一事強調，解決兩岸政治基礎，雙方才有條件，陸委會副主委邱垂正今日回應表示，我政府多次重申在尊重1992年兩岸兩會歷史事實及既有政治基礎上推動兩岸關係，我方言行一致、立場堅定，充分展現誠意與決心，他呼籲對岸要認真看待我方善意與作為，做出正面回應。

對於媒體關切兩岸新政策何時推出？邱垂正未正面表示，只說目前最重要的是努力拉近兩岸距離，持續保持溝通善意、互動交流，對岸應以兩岸民眾權益福祉為念，透過溝通化解分歧。

據悉，蔡政府思考目前一些兩岸關係不確定因素還很多，包括美、中、台三角關係以及中共19大尚未召開，預期下半年後這些因素應該才會塵埃落定，才比較有機會推出。

有關台商幹部在台商春節聯誼會中提及，蔡政府不承認「九二共識」，讓他們壓力很大，邱垂正回應，台商在中國大陸的發言處境為難，政府不對個別人士發言表示意見，他並說，海基會也有舉辦台商三節聯誼活動，希望台商踴躍參加並與政府溝通，他也呼籲對岸不要將政治壓力強加於台商身上，讓台商能專注在投資經營活動。