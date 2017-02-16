看到小英的司改目標 施明德：這是講啥小三？
2017-02-16 18:23
〔即時新聞／綜合報導〕司法改革國是會議啟動在即，前民進黨主席施明德今天表示，他看到蔡英文總統的司改口號是「讓司法回歸人民的司法」，感到十分震驚。他認為，行政和立法可以是人民的，但司法改革應該只有「達成正義」一個目標，司法不可以是人民的，所謂人民的司法就是民粹的司法，總統不該指引錯誤的司改方向。
「人民的司法」小英競選時提出
施明德今（16）日在臉書表示，他睡前看新聞，看到蔡英文總統即將召開全國司法改革的畫面，背板標示司改的意義是「讓司法回歸人民的司法」，他愣了幾秒，忍不住跟枕邊人說「這是講啥小三？」，震驚蔡英文的司改大方向是「人民的司法」。
施明德說，蔣家時代的司法是「國家的司法」，是整肅異己的司法，如今要變成「人民的司法」，但人民的司法就是民粹的司法；行政可以是人民的，立法可以是人民的，但司法不可以是國家的司法，更不可以是人民的司法，這是服膺民粹的選舉宣傳伎倆。
施明德強調，司法改革只能有一個任務，就是如何彰顯正義、達成正義，總統不可以再指引錯誤的司改大方向，讓法官心中無正義，只有顏色和依媒體民粹辦案。
經查，施明德所說「讓司法回歸屬於人民的司法」，並非蔡英文近日主張，而是她2015年競選總統期間針對司改議題所提政見，強調司法應該回應人民的需求，不僅應保障人權、維護人民利益，也不能高高在上，必須專業透明，讓人民覺得可以信賴。
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