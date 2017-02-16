5副主席3個反 洪秀柱：我覺得很好

2017-02-16 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席胡志強，今天參加全國公教軍警暨退休人員聯合總會，直言他在黨主席選舉中，支持另一位副主席郝龍斌，再加上也參選主席的前副主席詹啟賢，形成5個副主席有3個不挺現任主席洪秀柱。對此，洪秀柱今天對媒體表示看法。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，洪秀柱今天被問到3個副主席倒戈的問題，先是反嗆記者，「你的意思是我的副主席通通離我而去？你真是居心不良！」她接著表示，「我覺得很好啊，大家都有不同的看法。」

胡志強日前被傳將擔任郝龍斌的競選辦公室主任，胡志強坦言他個人支持郝龍斌，而在被問到是否認為洪秀柱人和有問題？胡志強未正面回應，四兩撥千金的說，如果每個副主席出任一個參選人的競選總部主委，就不會有太多傷害黨或彼此攻擊、影響選後團結的作法，大家都希望黨好，只是實際上做不到。