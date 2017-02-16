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汪笨湖基督教儀式入殮 十字架入棺永生陪伴

2017-02-16  17:16

〔記者王俊忠／台南報導〕今上午在成大醫院病逝的知名本土作家、電視名嘴汪笨湖，中午家屬低調的將他大體移到台南市立殯葬所。下午，本報記者目擊汪的胞兄、妻子、女兒與女婿等家屬在入殮室為汪舉行基督教式入殮，過程不時傳出聖歌吟唱聲，氣氛哀戚、肅穆，汪胞兄與家屬全程低調、迴避受訪。

今下午2點許，汪的家屬與親友、教會牧師、教友等十多人在殯葬所入殮室聚集，只見汪的棺木、遺照與鮮花、十字架素雅擺設，親友們環繞汪的棺木致哀，見汪最後一面，由殯葬人員蓋上棺蓋，移靈到殯葬所永安堂停柩。

2月25日將為汪笨湖舉行告別式的南市天橋教會牧師林憲平，在入殮儀式後表示，汪是受洗多年的基督徒，最近幾年常到天橋教會，汪的信仰意志堅定，是靠信仰力量挨過這幾個月的病痛纏身，他在3、4年前送汪一支十字架，汪很喜歡，一直帶在身上，下午入殮，這支十字架也放進汪的棺木內，陪伴汪永生。

林憲平透露，別看汪笨湖在螢光幕前霸氣十足的模樣，他私底下與妻小、家人是很相愛，與家人互動感情很好，是愛家庭的好男人。

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  • 汪笨湖的胞兄（戴口罩者）在入殮室外討論入殮宗教儀式。（記者王俊忠攝）

    汪笨湖的胞兄（戴口罩者）在入殮室外討論入殮宗教儀式。（記者王俊忠攝）

  • 汪笨湖大體入殮後，親友陪同其棺木移靈到南市殯葬所永安堂內停柩。（記者王俊忠攝）

    汪笨湖大體入殮後，親友陪同其棺木移靈到南市殯葬所永安堂內停柩。（記者王俊忠攝）

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