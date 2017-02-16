眷村黨員重提319 詹啟賢感慨「選舉操弄」
2017-02-16 16:55
〔記者何世昌／台北報導〕國民黨主席選戰白熱化。參選人、前副主詹啟賢今日下午在退休將領安排下，也深入眷村抵台北市成功國宅與榮民黨員拜票。榮民關心「319槍擊案」真相？詹啟賢表示，這件事情歷經陳總統4年、馬總統8年都查無結果；直到卸任副主席，表態參選黨主席後卻成問題，他感慨選舉操弄。
詹啟賢表示，319槍擊案發生時，他是奇美醫院院長，陳總統送醫後確實發現傷口，但傷勢不嚴重，經緊急處理、觀察後，便安排出院。
詹強調，他明白很多黨員對於陳總統不諒解、不能接受，懷有憤怒，但把這些情緒投射到他身上是不對的，因為作為醫師，他只能做該做的事；他向榮民喊話，大家都上過戰場，應能瞭解「敵人的傷兵，還是要救」。
詹重申，已多次在媒體、司法前談過319，若真有什麼對不起人的地方，早就被挖出來了。他感概，2007年擔任馬總統的競選執行總幹事及國民黨副秘書長，去年接受主席洪秀柱邀請擔任副主席，319槍擊案都不成問題，也沒人認為「這個人危險」；直到表態參選時，這件事才被拿出來講，「我想，這就是選舉吧」！
但詹啟賢隨後收拾情緒，並向黨員喊話、爭取支持。詹強調，第一，沒有包袱，沒有過去這些包袱；第二，在黨內沒有恩怨；第三，沒有舊思維，觀念新穎；第四，有民間企業經營的經驗（奇美醫院、國光生技），能改變國民黨。
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