| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
民燒稻草交通中斷！台鐵大林=斗南間暫封線
 首頁 > 政治

遭蘇治芬批不具總幹事資格 張永成「轟」不讓

2017-02-16  17:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨立委蘇治芬等人質疑現任中華民國農會總幹事張永成沒有實際經營農業資歷，不具擔任總幹事資格，農委會應予撤銷；張永成駁蘇未查證信口開河，還找來曾因農會選舉被判刑的人開記者會，批判蘇治芬蹧蹋農會無視選罷法。

全台農、漁會改選將於19日投票，蘇治芬今天找來前省農會總幹事廖萬金等人開記者會抨擊張永成不具擔任總幹事的資格。

張永成事後反駁說，他自1994年起擔任虎尾合作農場場長，1998年接任雲林肉品市場總經理，2003年擔任雲林縣農會總幹事，2005年4月擔任省農會總幹事，農業經歷資格完備且經農委會賦予遴選資格，毋庸置疑。

張永成駁斥蘇治芬完全未查證，尤其找的是曾因傷害省農會最嚴重且違反農會選舉被判刑的人開記者會質疑農委會核定的績優總幹事，完全無視選舉罷免法，反批蘇治芬蹧蹋農會，並反問蘇治芬「你夠了」，呼籲民進黨不應該和蘇一樣墮落。

廣告
  • 遭蘇治芬批不具總幹事資格的中華民國農會總幹事張永成反批蘇蹧蹋農會。（記者廖淑玲攝）

    遭蘇治芬批不具總幹事資格的中華民國農會總幹事張永成反批蘇蹧蹋農會。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張永成 蘇治芬 農會改選 農會選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：遭蘇治芬批不具總幹事資格 張永成「轟」不讓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.