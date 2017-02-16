遭蘇治芬批不具總幹事資格 張永成「轟」不讓

2017-02-16 17:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨立委蘇治芬等人質疑現任中華民國農會總幹事張永成沒有實際經營農業資歷，不具擔任總幹事資格，農委會應予撤銷；張永成駁蘇未查證信口開河，還找來曾因農會選舉被判刑的人開記者會，批判蘇治芬蹧蹋農會無視選罷法。

全台農、漁會改選將於19日投票，蘇治芬今天找來前省農會總幹事廖萬金等人開記者會抨擊張永成不具擔任總幹事的資格。

張永成事後反駁說，他自1994年起擔任虎尾合作農場場長，1998年接任雲林肉品市場總經理，2003年擔任雲林縣農會總幹事，2005年4月擔任省農會總幹事，農業經歷資格完備且經農委會賦予遴選資格，毋庸置疑。

張永成駁斥蘇治芬完全未查證，尤其找的是曾因傷害省農會最嚴重且違反農會選舉被判刑的人開記者會質疑農委會核定的績優總幹事，完全無視選舉罷免法，反批蘇治芬蹧蹋農會，並反問蘇治芬「你夠了」，呼籲民進黨不應該和蘇一樣墮落。