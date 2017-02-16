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屏東爆疑人頭黨員案 國民黨請綠營協助查核

2017-02-16  17:26

〔記者侯承旭／屏東報導〕國民黨主席選戰白熱化，國民黨屏東縣黨部暴增6000餘人申請入黨，日前拜會民進黨屏東縣黨部，希望協助查核是否有雙重黨籍的人頭黨員，綠營將召開執委會討論如何因應。

國民黨訂5月20日舉行黨主席改選投票，這次選舉空前激烈，傳出屏東縣突然湧入逾6600人申請入黨，引起中央黨部與各黨主席參選陣營議論，質疑人頭黨員充斥。

據了解，國民黨屏東縣黨部書記長林育先日前主動拜會民進黨屏東縣黨部，希望綠營協助查核申請加入國民黨的6600餘人是否有雙重黨籍，若綠營同意協助，將把6600餘人的身分證字號全部提供給民進黨查核。

民進黨屏東縣黨部主委李清聖指出，國民黨改選主席鬧得滿城風雨，如今又把民進黨扯進去，根本是吃豆腐，由於事涉敏感，民進黨還未同意。

民進黨屏東縣黨部近日將召開執委會，國民黨提出的雙重黨員查核會列入討論議案，一旦執委會同意，才會協助查核。

至於綠營內部對於是否協助國民黨查核，仍意見分歧。有民進黨員指出，兩年前屏東縣長選舉時，國民黨屏東縣黨部大量散發不倫黑函，惡意中傷民進黨候選人，現在竟要民進黨協助查核人頭黨員，簡直莫名其妙。

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  • 對於國民黨屏東黨部請民進黨協助查核是否有雙重黨籍的人頭黨員，民進黨屏東縣黨部主委李清聖（見圖）批國民黨「吃豆腐」。（記者侯承旭攝）

    對於國民黨屏東黨部請民進黨協助查核是否有雙重黨籍的人頭黨員，民進黨屏東縣黨部主委李清聖（見圖）批國民黨「吃豆腐」。（記者侯承旭攝）

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