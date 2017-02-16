和平、清水農會總幹事候聘 可能進入第2輪

農會選舉賄聲賄影，大甲分局本月15日特別邀請檢察官到分局舉辦選舉查賄說明，加強檢警聯繫，打擊賄選。（記者歐素美翻攝）

2017-02-16 17:28

〔記者歐素美／台中報導〕農會選舉，總幹事候聘資格審查結果出爐！台中市清水區及和平區農會原本呈現「三搶一」，在第一輪資格審查中競爭者皆未能出線，現任總幹事何淑瑛及鄧碧珠成為唯一候聘人，若2人未獲續聘才會進入第2輪的總幹事聘任作業；東勢區農會現任總幹事田士欣，目前雖無競爭對手，但反對派招兵買馬搶理事席次，以拚第2輪，選情也是波濤洶湧。

台中市各農會總幹事候聘人資格經農委會審查，合格名單出爐，有競爭的農會包括台中市農會林育葦、林柔嘉；后里區農會王鈺州、陳清琪；潭子區農會林淑茵、陳國智、黃俊雄。

其中，台中市農會現任總幹事林育葦因碩士論文遭檢舉抄襲，一度危及其資格，但東海大學經調查小組審查後認定其只是理論基礎引用不當及文獻運用有疏漏，未達情節重大，修訂補正即可而過關。其與林柔嘉為同派，堪稱大勢抵定。

清水區農會原本有現任總幹事何淑瑛、顏秋月及王瑞嘉3人登記；和平區農會則為現任總幹事鄧碧珠、王正顯及李順冬3人登記，經審查後，因競爭者分數皆未達90分的合格標準，何、鄧2人成唯一候聘人選。

農業局表示，基層農會農事小組選舉（農事小組組長、副組長及會員代表），全國統一於2月19日辦理投票，3月5日前召開會員代表大會選出理、監事，3月14日前召開理、監事會互選出理事長、常務監事，聘任總幹事。理事會並於應於成立後60日內完成總幹事聘任，若未依期限完成，農業局將於次日起15天內重新辦理總幹事候聘登記公告。

由於清水區及和平區農會現任總幹事的競爭對手來勢洶洶，2農會總幹事候聘皆很可能進入第2輪作業。另東勢區農會現任總幹事田士欣，目前雖未出現競爭者，但農會現任理事賴裕銘因與田理念不同，目前正積極爭取理事席次，希望一舉拿下理事長，以拉田士欣下馬，東勢區農會選舉也暗潮洶湧。