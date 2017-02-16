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暗指吳敦義拉人頭黨員入黨？ 蔡正元這麼解釋...

2017-02-16  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉被爆出人頭黨員大量入黨，政策會執行長蔡正元則在中常會透露，黑道入黨一事牽扯到「W候選人」、「H介紹人」、「Y議員」。遭到影射的候選人吳敦義痛批這是「栽贓」，蔡正元也對此做出回應。

由於「W候選人」讓外界聯想到吳敦義，這讓吳相當不滿，認為蔡正元就是洩密者，強調黨主席選舉不能用栽贓手法，這樣既不公道也不道德。

根據《聯合報》報導，蔡正元表示，五個黨主席候選人的英文姓名，都會有W的字母，不需要特別指出是誰。對於吳敦義的批評，他可以理階候選人情緒會比較激動，身為黨務主管的他能夠體諒。

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  • 蔡正元爆料，人頭黨員與「W候選人」有關，讓遭指涉的吳敦義非常不滿。（資料照，記者陳志曲攝）

    蔡正元爆料，人頭黨員與「W候選人」有關，讓遭指涉的吳敦義非常不滿。（資料照，記者陳志曲攝）

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