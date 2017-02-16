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林全便當會：年金、拚經濟特別預算列優先法案

2017-02-16  16:36

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院新會期將在明天開議，行政院長林全今天中午與立委舉行便當會，決定有關政府推動年金改革的相關修法，以及政院所提前瞻基礎建設計劃的拚經濟特別預算、「老屋重建條例」等列為立院新會期優先法案，對於特別預算案，立委則盼計劃內容要具體，不要空白授權，以免引發爭議。

行政院發言人徐國勇表示，政院所提前瞻基礎建設計劃的特別預算三月將提出，盼新會期通過，若新會期不能過，也盼臨時會能處理。

有關年金改革的修法，會中林全與民進黨團總召柯建銘等立委都有共識，相關修法盡快在三月份向立法院提出，至於考試院有關改革公務員年金的修法，三月是否提出仍有變數，徐國勇表示，民進黨團一定會拜會考試院進行溝通。

至於當沖降稅的修法，立院上會期政院列為優先法案，但在農曆過年前立院臨時會並未通過，鑑於近期股市量能回溫，是否再列優先法案，將由立院黨團再討論決定。

另外，攸關長照財源的菸酒稅法、遺贈稅法等修法，也列為行政院的優先法案。

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  • 立法院新會期明天開議，行政院長林全今天中午與立委舉行便當會，行政院發言人徐國勇表示，年金、拚經濟特別預算列優先法案。（記者方賓照攝）

    立法院新會期明天開議，行政院長林全今天中午與立委舉行便當會，行政院發言人徐國勇表示，年金、拚經濟特別預算列優先法案。（記者方賓照攝）

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