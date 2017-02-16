陸戰隊將進駐？ AIT：無法公開維安細節

前AIT台北辦事處長楊甦棣今透露，美國將派遣陸戰隊負責AIT內湖新址維安。（記者曹郁芬攝）

2017-02-16 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕前AIT台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）今日透露，美國將派遣陸戰隊負責AIT內湖新址維安，不過談到詳細狀況，AIT發言人游詩雅今回應，目前無法公開討論維安細節。

根據《蘋果日報》報導，游詩雅表示，美國從現在到未來都會持續深化對台關係，AIT內湖新館也將持續展現這項承諾。隨後游詩雅指出，按照AIT慣例，AIT人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全。至於美軍陸戰隊是否進駐AIT？游詩雅表示目前無法公開討論維安細節。

前AIT台北辦事處長楊甦棣今日在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）舉辦座談會，他在會中強調，未來新的AIT將建立陸戰隊之家，然而過去只有在美國駐外使館才會配備陸戰隊，此舉引起關注，楊甦棣也表示，相信在川普政府任內，美台關係仍會得到跨黨派支持並繼續發展。