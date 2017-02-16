| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

陸戰隊將進駐？ AIT：無法公開維安細節

前AIT台北辦事處長楊甦棣今透露，美國將派遣陸戰隊負責AIT內湖新址維安。（記者曹郁芬攝）

2017-02-16  16:01

〔即時新聞／綜合報導〕前AIT台北辦事處長楊甦棣（Stephen Young）今日透露，美國將派遣陸戰隊負責AIT內湖新址維安，不過談到詳細狀況，AIT發言人游詩雅今回應，目前無法公開討論維安細節。

根據《蘋果日報》報導，游詩雅表示，美國從現在到未來都會持續深化對台關係，AIT內湖新館也將持續展現這項承諾。隨後游詩雅指出，按照AIT慣例，AIT人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全。至於美軍陸戰隊是否進駐AIT？游詩雅表示目前無法公開討論維安細節。

前AIT台北辦事處長楊甦棣今日在華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）舉辦座談會，他在會中強調，未來新的AIT將建立陸戰隊之家，然而過去只有在美國駐外使館才會配備陸戰隊，此舉引起關注，楊甦棣也表示，相信在川普政府任內，美台關係仍會得到跨黨派支持並繼續發展。

廣告
  • AIT發言人游詩雅今表示，AIT人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全。至於美軍陸戰隊是否進駐AIT？她表示目前無法公開討論維安細節。（圖擷取自AIT官網）

    AIT發言人游詩雅今表示，AIT人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全。至於美軍陸戰隊是否進駐AIT？她表示目前無法公開討論維安細節。（圖擷取自AIT官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AIT 台美關係 楊甦棣 美軍 陸戰隊 陸戰隊之家
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：陸戰隊將進駐？ AIT：無法公開維安細節


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.