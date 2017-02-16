李來希募款挨自家人砲轟 綠委酸：抗爭很好賺？

2017-02-16 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕中華民國全國公務人員協會理事長李來希在臉書、通訊軟體群組「搶先」募款，遭自家人砲轟，民進黨立委林俊憲今也酸李來希「抗爭很好賺？」

監督聯盟副召集人劉亞平在臉書砲轟李來希，年金戰役應先打政治戰，再打司法戰，但公務員系統的李來希，卻「直接搶先募款打官司，還違反聯盟決議在聯盟FB及各縣市LINE群組張貼捐款帳號」，造成其他軍人、教師困擾。消息一出，有支持者在劉亞平臉書留言，「不樂見此發展，很洩氣！」、「可以私底下溝通嗎？真的不需要敵人了」，也有人怒批，「李來希竟然是這種人，真是讓全國軍公教人員失望」。

自稱「幫高調」的林俊憲，也在臉書酸「抗爭很好賺？」他並指出，「李來希的胡妄胡為造成反年改陣營的內亂，李來希被爆料打著反年改的口號，募了幾百萬，PTT鄉民更質疑這幾百萬去向不明，李是否應該對外公告所有收入和支出，以昭公信？」

林俊憲還在末尾引述德國社會學家韋伯（Max Weber）的「以政治作為一種志業」，質疑李來希是否將募款視作一種志業？