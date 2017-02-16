國道遊覽車翻覆案 葉宜津：司機工時制度應審慎檢討

2017-02-16 15:02

［記者王涵平／台南報導］國道遊覽車釀重大傷亡，立委葉宜津表示，除了車輛等硬體檢討，司機工時應可參酌先進國家制度，避免司機過勞情況再度發生。

國道遊覽車釀44人傷亡意外，葉宜津今日再指出車齡和安全並沒有絕對的關係，主要是要落實保養和管理，並強調工時制度建立的重要性。

她說，目前台灣發生的重大車禍，絕大部分是人的因素，更好的車讓喝酒的人來開也會出事，以此次意外來說，司機過勞是主因之一，因此未來工作時數與休息規範應強制規範。

她認為，安全是重要的考量，以曾參加日本團為例，遊客下車休息後上車要出發，司機卻說休息時間未到，即使想發動車輛也無法啟動，讓遊客見識到進步的管理方式，畢竟司機手上握著很多遊客的生命。