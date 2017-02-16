| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國道遊覽車翻覆案 葉宜津：司機工時制度應審慎檢討

2017-02-16  15:02

［記者王涵平／台南報導］國道遊覽車釀重大傷亡，立委葉宜津表示，除了車輛等硬體檢討，司機工時應可參酌先進國家制度，避免司機過勞情況再度發生。

國道遊覽車釀44人傷亡意外，葉宜津今日再指出車齡和安全並沒有絕對的關係，主要是要落實保養和管理，並強調工時制度建立的重要性。

她說，目前台灣發生的重大車禍，絕大部分是人的因素，更好的車讓喝酒的人來開也會出事，以此次意外來說，司機過勞是主因之一，因此未來工作時數與休息規範應強制規範。

她認為，安全是重要的考量，以曾參加日本團為例，遊客下車休息後上車要出發，司機卻說休息時間未到，即使想發動車輛也無法啟動，讓遊客見識到進步的管理方式，畢竟司機手上握著很多遊客的生命。

廣告
  • 國道遊覽車釀重大傷亡，立委葉宜津表示，除了車輛等硬體檢討，司機工時應可參酌先進國家制度，避免司機過勞情況再度發生。（記者王涵平攝）

    國道遊覽車釀重大傷亡，立委葉宜津表示，除了車輛等硬體檢討，司機工時應可參酌先進國家制度，避免司機過勞情況再度發生。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 葉宜津 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：國道遊覽車翻覆案 葉宜津：司機工時制度應審慎檢討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.