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管仁健悼汪笨湖 兩人有這段知遇之恩...

管仁健自曝汪笨湖對他有知遇之恩。（圖擷取自管仁健臉書）

2017-02-16  18:51

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴汪笨湖今天病逝，享年65歲，各界紛紛表示哀悼。作家管仁健也在臉書發文，指自己還不大有名的時候，主持番薯電視台的汪笨湖就慧眼識英雄，找他開節目《台灣CIA》，帶他「跨出鍵盤第一步」。

管仁健今天發文指出，2010年番薯電視台開台，與汪笨湖素不相識的他，突然接到對方電話，汪笨湖稱想要為他量身打造一個談論台灣史的電視節目，讓自認相貌、口才不佳的管感到訝異，後來節目停播後，管仁健仍定期南下探望汪笨湖，某次冒昧問對方，當初到底為什麼想要邀他做節目？

汪笨湖這才說，他的舅舅黃金來就讀台大期間，認識了同學的妹妹而結為連理，但汪笨湖的這位舅媽一隻眼睛失明，他小時候問為什麼，舅媽都回答，「看電影時被人用手榴彈炸瞎。」讓汪覺得是在開玩笑，但後來汪在管仁健著作《你不知道的台灣—國軍故事》，看到其中記載的1954年高雄市光復戲院，一名老兵引爆手榴彈自殺事件，讓汪這才知道舅媽所說是真的，從此希望管仁健持續努力，讓台灣庶民史更加豐富。

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