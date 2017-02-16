管仁健悼汪笨湖 兩人有這段知遇之恩...
2017-02-16 18:51
管仁健自曝汪笨湖對他有知遇之恩。（圖擷取自管仁健臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕名嘴汪笨湖今天病逝，享年65歲，各界紛紛表示哀悼。作家管仁健也在臉書發文，指自己還不大有名的時候，主持番薯電視台的汪笨湖就慧眼識英雄，找他開節目《台灣CIA》，帶他「跨出鍵盤第一步」。
管仁健今天發文指出，2010年番薯電視台開台，與汪笨湖素不相識的他，突然接到對方電話，汪笨湖稱想要為他量身打造一個談論台灣史的電視節目，讓自認相貌、口才不佳的管感到訝異，後來節目停播後，管仁健仍定期南下探望汪笨湖，某次冒昧問對方，當初到底為什麼想要邀他做節目？
汪笨湖這才說，他的舅舅黃金來就讀台大期間，認識了同學的妹妹而結為連理，但汪笨湖的這位舅媽一隻眼睛失明，他小時候問為什麼，舅媽都回答，「看電影時被人用手榴彈炸瞎。」讓汪覺得是在開玩笑，但後來汪在管仁健著作《你不知道的台灣—國軍故事》，看到其中記載的1954年高雄市光復戲院，一名老兵引爆手榴彈自殺事件，讓汪這才知道舅媽所說是真的，從此希望管仁健持續努力，讓台灣庶民史更加豐富。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 視同駐外使館？楊甦棣：美將派陸戰隊駐守AIT
- 汪笨湖上午病逝成大醫院 享年65歲
- 當著洪秀柱面開炮 藍委：這樣選舉國民黨永遠沒救！
- 林全便當會：年金、拚經濟特別預算列優先法案
- 陸戰隊將進駐？ AIT：無法公開維安細節
網友回應
熱門新聞
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 禽流感疫情升溫 雲林縣設檢疫站防範
- 《觀察筆記》舉國皆哭
- 公用事業發票中獎 將可直接郵局領
- 竹市府參加台中國際旅展 主題館好吃又好玩
- 台南查獲首件農會現金賄選案 樁腳8萬交保候傳
- 蝶戀花資深領隊為公司澄清 「老闆是很好的人」
- 學測成績公布 宜中、蘭女15人70級分
- 放學時還熱情道別 嘉義高中生昨晚上吊
- 汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照
- 跑新聞看過百具遺體 台客名嘴累了也懶得罵
- 天天一杯含糖飲料 小五少女竟罹脂肪肝
- 單親弱勢女考70級分 想當律師幫社會底層者打官司
- 搭宏達電順風車 應華大漲
- 不起訴、簽結案件 研擬引進人民參與審判
- 棒球》林安可釣魚甩低潮 「不死鳥」郭泓志是偶像
- 歐冠》C羅沒進球沒關係！ 皇馬16強首回合照打退拿玻里
- 草屯農會選舉「賄聲賄影」 投檢察長出招
- 家務事鬧上臉書 軍官發文辱母「罪孽深重」 判賠
- 指鄭永金「搓湯圓」遭判刑 竹縣長邱鏡淳更審改無罪
- 2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6
- 剝皮酒店教父罕見當庭還錢 他看到新聞後也來告...
- NBA》灰熊6.8億球星情人節獻唱 女球迷都瘋了（影音）
- 美原油存量創紀錄 油價收跌
- 加盟悍將滿月 增菘瑋今驗收
- Lara嗆運將不專業 驚傳情人節警局過
- 臉書遭負面人際經驗 董氏：憂鬱風險恐增3.5倍
- 愛上無嘴貓廁所 幼兒揪噓噓樂
- 彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園
- 防堵禽流感禁宰運7天 雞農怒：官員頭殼壞去
- （影音）小嫻沒子宮頻被問 婆婆：我好心疼
- NBA》哈登38分的大三元無用 火箭不敵熱火
- 婦人騎車迴轉撞上砂石車 彈飛橫躺路口嚇壞路人
- 汪笨湖賺進扁迷熱淚 鄉土文學曾被拍成電影
- 經典賽大四喜差1人 火哥看得開
- 明天就吃不到家禽肉？ 農委會：雞鴨庫存足夠
- SUBARU全新Impreza 登台上市
- 立法院托嬰中心揭牌 3月1日開幕
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：管仁健悼汪笨湖 兩人有這段知遇之恩...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分