砲打中央？ 劉世芳澄清︰是媒體誤解

2017-02-16 15:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對媒體報導立委劉世芳砲打中央，指中央執政開了太多改革窗口，民進黨在高雄市也未必能勝選。劉世芳今天強調，電台訪問時，簡化了她對於改革腳步的看法，媒體報導「砲打中央」更是誤解。

角逐下屆高雄市長熱門人選的劉世芳，昨天接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，但某平面媒體的標題說她砲打中央，劉世芳認為有必要澄清。

劉世芳表示，改革不分中央、地方，不分行政、立法，為了台灣的長治久安，我們都一起來面對承擔！

劉世芳說，過去長期國民黨執政下，社會需要的相關改革、轉型正義問題，被長期漠視、行政部門不願啟動相關處理機制。

她指出，民進黨在大家支持下，執政了，在大家高度期待下，蔡總統承接了很多社會壓力造成的改革工作，過去她曾擔任過行政院秘書長、總統府副秘書長的行政職務，深知行政部門在改革過程中的艱辛，充滿期待的人民，以高標準檢驗著綠色執政，這是我們的挑戰。

劉世芳強調，作為民進黨在國會的一員，當然與行政團隊並肩作戰、一同面對，「讓好還要更好！」大家一定要給執政團隊最大的支持。