「W姓候選人」拉黑幫入黨? 吳敦義批栽贓

蔡正元昨日表示「W姓候選人」拉黑幫入黨，遭影射的黨主席候選人吳敦義今強調與他無關，並直言爆料者就是洩密的人。（資料照，記者陳昀攝）

2017-02-16 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對國民黨內近日爆出黑幫入黨爭議，政策會執行長蔡正元昨日表示是「W姓候選人」拉人入黨，遭影射的黨主席候選人吳敦義今日撇清，強調與他無關，並直言爆料者就是洩密的人。

綜合媒體報導，吳敦義今搭機飛往澎湖，探視寒害受災養殖戶及拜會黨務幹部，被問到黑道入黨傳聞時，吳敦義批評蔡正元就是洩密者，強調黨主席選舉不能用栽贓手法，這樣既不公道也不道德。吳敦義表示，萬少丞入黨這件事在1月16日就被國民黨台北市黨部駁回，既然已經駁回，選黨主席的參選人怎麼可能會去找？

針對蔡正元提到的「W姓候選人」、「H介紹人」，吳敦義對此痛批：「那是打啞謎嘛，H是誰呢，他應該去問問看嘛...他就是自己承認自己洩密嘛。他怎麼可以見獵心喜到差不多兩個禮拜後突然去爆料呢，這反而是他自己承認是自己去爆料的嘛，就是他自己洩密的。」