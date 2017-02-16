悼念汪笨湖 彭文正憶：還會寄水果給我...

2017-02-16 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕政論節目名嘴汪笨湖因罹患「骨髓化生不良症候群」，今早不幸病逝於成大醫院，汪笨湖在兩年多前就罹患大腸癌且已是末期，但仍抱病北上錄製由彭文正與李晶玉主持的政論性節目，對於汪笨湖病逝，彭文正和李晶玉夫婦也表示震驚與難過。

綜合媒體報導，彭文正回憶說，2015年1月應該是汪笨湖最後一次上節目，當時他曾透露已罹患患大腸癌末期，也感覺到他身體狀況不是很好，但仍特地從南部北上來參加錄影，真的很讓人感動。

彭文正表示，這兩年來雙方一直以簡訊聯繫，「他一直給我們很多的想法、分享理念，還會寄水果給我，所以我們對他有很深的感情在。」他也表示，屆時汪笨湖的告別式「我一定會去」。