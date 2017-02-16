汪笨湖病逝 陳致中轉達阿扁悼念心情

阿扁至醫院探視汪笨湖。（讀者提供）

2017-02-16 14:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕名嘴汪笨湖今天上午病逝，前總統陳水扁曾親自到成大醫院探視汪笨湖病情，陳致中剛剛也在臉書發文，轉達父親的悼念。

陳致中在臉書上轉達阿扁的悼念，強調阿扁相當感歎、難過、不捨。

陳致中轉述說，父親上個月曾去醫院探望笨湖兄兩次，他已不能交談。「2年前我（指阿扁）回到高雄家，汪笨湖是第一個在下車處歡迎我的老友，後來至少2次來人文首璽探望我，關心聊敘。」

陳致中轉述阿扁的話說：「人生無常，生命有限，唯情義永誌，齊為台灣民主打拼之情，霧夜黑牢雪中送炭之恩，我不會忘懷。」