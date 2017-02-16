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盈餘倒數？土庫農會總幹事控民進黨部抹黑

土庫農會總幹事黃萬聰由律師陳姿君、土庫農會理事長許宏義、常務監事王淺等人到雲林地檢署按鈴，控告民進黨及對手林瑞雄涉抹黑。（記者廖淑玲攝）

2017-02-16  13:27

［記者廖淑玲／雲林報導］土庫農會總幹事黃萬聰，不滿民進黨雲林縣黨部發放文宣，指他上任以來盈餘從全縣前5名掉到倒數5名，今天由律師陳姿君及土庫農會理事長許宏義、常務監事王淺等人陪同到雲林地檢署按鈴控告民進黨及對手林瑞雄抹黑。

今天中午，黃萬聰等人高舉「拒絕抹黑」、「還我清白」等看板到雲林地檢署按鈴申告。

黃萬聰指出，民進黨雲林縣黨部署名、利用無址投遞發放這份「翻轉土庫」的文宣內容不實抹黑，文宣上還有土庫農會總幹事候選人林瑞雄的簽名，因此他拿出相關資料，證明農會盈餘都在全縣前10名反駁，因此違反選罷法，林瑞雄涉加重毀謗罪，並求償2000萬元作為未來土庫農會推廣基金。

民進黨雲林縣黨部說明，農會總幹事是公眾人物本來就應該接受公評，其餘交由司法處理。

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  • 土庫農會總幹事黃萬聰指控告民進黨及對手林瑞雄抹黑。（記者廖淑玲攝）

    土庫農會總幹事黃萬聰指控告民進黨及對手林瑞雄抹黑。（記者廖淑玲攝）

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