傳黑道、酒店妹入黨 吳敦義：不認識也與我無關

2017-02-16 13:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前副總統吳敦義今日抵澎湖，針對國民黨爆發黑道與酒店女子入黨傳聞，撇清與他無關，他也不認識，誰爆的料就是誰洩密，至於國民黨除肩負監督執政黨之責外，終極目標就是要重返執政，並恢復一中各表的九二共識。

宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今在前立委林炳坤夫人張端美、澎湖縣議會副議長陳雙全、澎湖縣前縣長王乾發等人陪同下，馬不停蹄展開澎湖拜票行程，但僅探視寒害養殖戶及天后宮參拜行程公開，其餘都列入私人行程，連與黨務幹部座談也不公開。

針對最近國民黨爆發黑道及金錢豹酒女集體入黨傳聞，吳敦義撇清與他無關，並表示他都不認識，至於是誰爆的料就是誰洩密；同時對於黨內其他競爭者，也提出候選人應秉持大公無私行徑參與，雖然中國國民黨是在野黨，能夠聚合全體民眾心願及看法，有效監督執政政府，透過民意管道矯正執政黨缺失或修法。

吳敦義表示，參選的宗旨就是重新贏回執政，把國民黨的正確政策，包括建立廉能有效率的政府與議會、重建繁榮均富經濟、公益和諧的社會，另外大眾關心恢復1992年達成兩岸共識，就是「一中各表、九二共識」，確保兩岸和平穩定發展局面，雙方能互利雙贏，以循序漸進的方式贏得光榮勝利。

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