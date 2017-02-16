傳黑道、酒店妹入黨 吳敦義：不認識也與我無關
2017-02-16 13:24
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前副總統吳敦義今日抵澎湖，針對國民黨爆發黑道與酒店女子入黨傳聞，撇清與他無關，他也不認識，誰爆的料就是誰洩密，至於國民黨除肩負監督執政黨之責外，終極目標就是要重返執政，並恢復一中各表的九二共識。
宣布參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今在前立委林炳坤夫人張端美、澎湖縣議會副議長陳雙全、澎湖縣前縣長王乾發等人陪同下，馬不停蹄展開澎湖拜票行程，但僅探視寒害養殖戶及天后宮參拜行程公開，其餘都列入私人行程，連與黨務幹部座談也不公開。
針對最近國民黨爆發黑道及金錢豹酒女集體入黨傳聞，吳敦義撇清與他無關，並表示他都不認識，至於是誰爆的料就是誰洩密；同時對於黨內其他競爭者，也提出候選人應秉持大公無私行徑參與，雖然中國國民黨是在野黨，能夠聚合全體民眾心願及看法，有效監督執政政府，透過民意管道矯正執政黨缺失或修法。
吳敦義表示，參選的宗旨就是重新贏回執政，把國民黨的正確政策，包括建立廉能有效率的政府與議會、重建繁榮均富經濟、公益和諧的社會，另外大眾關心恢復1992年達成兩岸共識，就是「一中各表、九二共識」，確保兩岸和平穩定發展局面，雙方能互利雙贏，以循序漸進的方式贏得光榮勝利。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 破紀錄！虎尾高中 學測70級分以上有20人
- 德國雙B雙門Coupé跑格化包裝
- 機捷新北轉乘接駁 再添7線公車
- 彌陀路遷碑 嘉市追思會首移228紀念公園
- 為了吸睛不要命 巨乳正妹這樣做被罵翻
- 抗旱第二步 高雄催生臨海再生水廠
- 家務事鬧上臉書 軍官發文辱母「罪孽深重」 判賠
- 冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到
- 「百萬小學堂」小西瓜學測74級分 想當中醫師
- 山佳舊車站拆圍籬 恢復日治原貌
- 慶祝重拾臉書帳號 辣模騷照連發放水屁
- 嘉義六腳大排 又見230隻死雞鵝
- 清晨4點半起床唸書 李紹慈拿下70級分
- 出事車近期檢驗合格 駕駛爆：驗車也可以作假！
- 媽寶被搜出毒咖啡包 母嗆警：上面有寫他名字嗎？
- 鳳凰浴火重生 台灣燈會機關團體組燈王再現
- 通霄特產沒種子 彩虹玉米斷貨
- 強化團隊辦案 邱太三：增設主任檢察官缺額
- 華裔省長尋求連任 雅加達選舉將有第2輪
- 金氏世界認證蜈蚣陣 金唐殿開館遶境
- 自由廣場》（青年論政）回應國民黨文傳會胡文琦
- 北韓有3毒 毒筆、毒槍、毒膠囊
- 突檢學童交通車 竹苗各3違規
- MLB》離開紐約來到勇士 最老投手柯隆想投到45歲
- 彰市長選舉未開跑 先打看板戰
- 立榮、華信接興航花蓮線 推5折價
- 〈農民控訴〉要投票了 通知單還沒收到
- 社團法草案明訂 紅會等團體 須公開財務
- 機捷試乘排隊領碼牌超過1小時 被批沒效率
- 機捷自由試乘首日爆人潮 凌晨就有人搶排
- 擋中收購 德法義促歐盟釋否決權
- 傷心嫁衣！放不下家家 媽媽過世前親手縫製
- 史上最強美臀！2016最强美少女 角色扮演大秀「女尻」
- 硬闖路檢點差點撞到員警 口罩婦為那樁﹖
- 嘉縣查獲無登記畜牧場 未圍網挨罰3萬
- 桃市打通瓶頸道路 每年每區至少1條
- 控蝶戀花老闆不聞不問 司機、導遊家屬批沒道義
- T.O.P金俊秀 「星」兵照曝光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：傳黑道、酒店妹入黨 吳敦義：不認識也與我無關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分