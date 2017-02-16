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前雲林副縣長張皇珍 18日接任新職

2017-02-16  12:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕元月底離職的前雲林縣副縣長張皇珍，休完農曆年連假後就有新工作，昨天在臉書貼出訊息，將於2月18日接任財團法人商業發展研究院南部分院副院長，要跟隨董事長許添財協助南台灣服務業新六化新趨勢：科技化、智慧化、聯網化、文創化、環保化、國際化。

臉書一發布訊息，就獲得友人正面回應，恭喜聲不斷，紛紛祝她「就任新職大展長才！拭目以待喲！」、「恭喜美女副縣長高升！大展長才」、「本來就是人才，不該被埋沒的」。

張皇珍表示，她從事環保及永續工作30多年，體認環保不只是解決公害問題，而且應有全面正向思維和具體的行動，也就是將永續發展的理念落實在生活上；過去她在台中市、台南市擔任環保局長時，已積極推動資源永續的藍色經濟，比如廚餘回收再利用成「尚介肥」進而和崑濱伯合作種出樂活好米、咖啡渣化身成養茹太空包，以上除取得環保署的碳標籤外，並商品化。另外也輔導業者碳標籤認證、商圈文創及低碳環保，她在雲林縣服務2年多，和工商界合作機會更多，也了解都會區及鄉村異同。

張皇珍說，離開公部門到國家智庫財團法人商業發展研究院，除了可以開拓個人視野、跨領域學習成長外，還可以將個人所學貢獻給政府、企業。

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  • 前雲林縣副縣長張皇珍18日將接任財團法人商業發展研究院南部分院副院長。（記者詹士弘翻攝）

    前雲林縣副縣長張皇珍18日將接任財團法人商業發展研究院南部分院副院長。（記者詹士弘翻攝）

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