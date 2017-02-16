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低價團是中客害的？ 交部長被酸爆「神邏輯」

2017-02-16  13:32

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社舉辦的賞櫻團遊覽車，日前發生重大死傷事故，交通部長賀陳旦今天表示，中客減少，旅遊業為了求生存，有可能產生低價攬客；此話一出，引起網友狂酸「神邏輯」。

行政院長林全今天表示，請交通部立即針對低價攬客的一日遊產品進行盤查，並向國人揭露高風險的旅遊產品項目。根據《蘋果日報》報導，賀陳旦今進一步解釋，中客減少，旅遊業為了求生存，有可能產生低價攬客，這方面要請觀光局和消基會一起去查。

賀陳旦說，過去中客團政府介入較多，但對國內旅遊業的一日遊沒有直接了解，交通部現在會主動查核，下午也會和勞動部聯合稽查，了解遊覽車業司機是否有足夠的休息。

這樣的言論，傳至PTT卻引起鄉民討論，有鄉民質疑，「這邏輯？低價團又不是近來才有，這也能扯到中客？」有人批評，「神邏輯」、「沒中客還是滿街跑啊」、「又是中客害的！」還有人酸說，「不管啦～中客不來 什麼都出問題了」、「中客減少還真萬用」、「一條龍不就是低價團嗎...」、「語錄越來越多了」。

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  • 賀陳旦今天表示，中客減少，旅遊業為了求生存，有可能產生低價攬客。（資料照，記者方賓照攝）

    賀陳旦今天表示，中客減少，旅遊業為了求生存，有可能產生低價攬客。（資料照，記者方賓照攝）

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