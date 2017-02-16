台美國會聯誼會進入國務院拜會董雲裳
由蕭美琴率領的台美國會聯誼會等8位台灣立委今天到國務院拜會亞太副助卿董雲。（取自王定宇臉書）
〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕由蕭美琴擔任會長的台美國會聯誼會等8位台灣立委今天進入美國國務院拜會亞太副助卿董雲裳。民進黨立委王定宇將照片貼於臉書。他傍晚於雙橡園說，這項安排應是經過高層同意，代表台美關係更穩定。
台灣立委過去也曾各別進入過國務院，但以訪問團形式到國務院和資深官員洽談則是首次。前年蔡英文與朱立倫以總統候選人身分訪美，也都在國務院與副國務卿布林肯會談。
雖然川普政府元月才就任，國務卿提勒森任命被國會通過不久，主管東亞事務的主管還未確定，但美國政府顯然有意延續歐巴馬政府第二任的作法，逐步改變過去自我設限的一些政策指導原則，讓美台的交往正常化。
蕭美琴等跨黨派立委組成的代表團於14、15兩日拜會了眾院外委會主席羅伊斯，接替邵建隆的亞太小組主席游何，以及參院外委會資深議員卡登等20多位國會議員。此外，也拜會了董雲裳等行政部門的資深官員。
台北駐美代表處今天傍晚在雙橡園舉行雙橡園八十風華紀念郵票揭幕儀式。蕭美琴在記者會上表示，他們此行主要與美方討論美台在經貿、安全與國際參與方面的互動。他們特別關注川普的亞太經貿戰略是否會以雙邊協定方式來呈現。川普對國際組織及多邊協議的態度與過去不同，但他們還是要繼續爭取美國在這方面對台灣的支持。
對於台灣擔心今年五月可能收不到世衛大會的邀請函，王定宇說，他們對這個議題很關心，拜會時也多有討論，相關美方朋友也關心，他們正在努力中。台灣的信心要靠自己，美國朋友很幫台灣，但他們也有自己的國家利益。
國民黨立委江啟臣則表示，美方友人的看法是川普還需要時間，而且很多決策官員仍未到位，川普應該想做些不同的事情，會著重實際利益，但與許多主要國家的關係，大原則上，最後還是會回到既有軌道。民進黨立委尤美女說，有美方朋友提醒台灣，要學習日本首相安倍，根據台灣需要提出自己的議程，而不是等待川普做決定。
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