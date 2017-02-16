黨魁選舉爭議不斷 徐巧芯：國民黨有改變嗎?

2017-02-16 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉爭議越來越多，不僅人頭黨員的問題層出不窮、也傳出綁樁選務不公的情事，昨天甚至還爆發酒店小姐集體「被入黨」的新聞，加深外界對國民黨的負面觀感。

對此，國民黨前青年團總團長徐巧芯感慨的說，當外界開始關注國民黨的時候，我們卻呈現出來最黑暗的這一面，如何能說服上次沒有出來投票的支持者「國民黨已經改變了」呢？

徐巧芯認為，國民黨有黨權的人雖僅約30萬人，但未來若要重新再起、取得執政，至少也要有爭取近700萬票的決心。國民黨主席改選雖是黨內選舉，但透過媒體報導，非黨員者、中間選民都在關注，訴求的不應只是黨員，更是大眾。

徐巧芯認為，國民黨經常被批評「不夠民主」，若現在能從黨內民主選舉辦好做起，自然能夠破除這種說法，也能讓外界感受到國民黨真的有在反省，已準備好蛻變後重現出發，爭取多數民眾認同。