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日課綱將釣魚台列固有領土 駐日代表處嚴正抗議

釣魚台與台灣本島相對位置圖。（資料照，記者簡惠茹翻攝）

2017-02-16  12:29

［記者彭琬馨／台北報導］日本文部科學省14日宣布，將在中小學課本中把釣魚台（日稱尖閣諸島）列為日本「固有領土」，對此駐日代表處已向日方表達嚴正抗議，外交部也重申釣魚台為我國固有領土，此一立場沒有改變。

日本文部科學省前天公布中小學「學習指導要領」修正案，其中首次將釣魚台列嶼及竹島列為日本固有領土，日本文部科學大臣松野博一在記者會上強調，孩童是未來主人翁，正確學習自己國家的領土在主權國家的公共教育是理所當然的。

外交部今於記者會上重申，釣魚台列嶼是我國固有領土，台灣擁有釣魚台列嶼的主權無庸置疑，此立場沒有改變，且已在各種場合多次重申。

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