台灣智庫：逾七成青壯年憂領不到退休金
台灣智庫16日舉行二月民調記者會，民調結果顯示有75.5%的民眾贊成「六年後完全取消18%優惠存款制度」。（記者劉信德攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣智庫今上午在台大校友會館召開記者會，公布各職業別、年齡層、政黨支持者對於年金改革看法的相關民調，該民調顯示，有67％民眾支持年金改革、77.1％支持政府拉近軍公教和勞工領取退休金的改革方向，亦有69.2％民眾擔心未來領不到退休金，且20到49歲的青壯年擔心的比例，皆超過七成。
另外，有66.3％的民眾認為軍公教和勞工領取不同退休金並不公平，如就細部而論，軍公教人員與其他職業別，對於軍公教與勞工領不同退休金是否公平，有不同見解，台灣智庫民調中心主任周永鴻表示，有五成軍公教人員認為公平，但其他職業別皆逾半數從業者認為不公平。
與會的時代力量立委徐永明認為，他對此民調感到樂觀，雖各個團體對於年金改革有不同動機和想法，但有高達七成民眾擔心未來領不到退休金，且不管藍領、白領、軍公教人員或是勞工，都對所屬年金有一定的憂慮，這是金改最大動機和超越黨派的共識，也就是「不改不行」。
與會的民進黨立委李俊俋指出，從民調亦可看出，雖有將近七成民眾支持年金改革，且所有年齡層大多支持，但政黨部分就存在很多差異，民進黨支持者有83.9％支持，但國民黨支持者僅47.5％，未來立院討論年金改革法案時，各政黨態度為何，值得觀察。
與會的民進黨立委林靜儀表示，各個政黨在修法過程中，面對不同意見，都應盡責做出好的論述和研究，除提出好的方案，更因充分考量各面向，並對自己的支持者作出說明和論述。
台灣智庫民調中心在2月13日、14日，委託趨勢民意調查公司，針對年金改革議題進行隨機電話調查，有效樣本1075份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3％。
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標題：台灣智庫：逾七成青壯年憂領不到退休金
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