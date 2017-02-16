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小英訝異同性婚衝太快？總統府澄清

2017-02-16  12:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府在14日邀請宗教團體入府春節茶敘，席間有部分與會代表提及婚姻平權議題，總統府強調，蔡總統在茶敘結語時向與會的各宗教代表表示，這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決，總統希望宗教界應該協助各界坐下來談，讓社會冷靜對話而避免對抗，這樣才能夠解決問題。

有媒體報導這場茶敘，並以「小英訝異同性婚衝太快」為標題，稱此茶敘為討論婚姻平權議題，總統府解釋，有關這項會見，是總統在週二出席由立法院長蘇嘉全召集，國內各宗教團體領袖與會的春節茶敘。

府方表示，茶敘中，總統主要是廣泛的聽取各宗教領袖來自各領域、階層的心聲與意見。與會代表的發言從社會經濟到人文教育以及近來國內關心的議題，相當多元。

總統府強調，這場茶會與總統府規劃中安排與關心婚姻平權議題團體代表的會見性質不同，也沒有關係。而媒體報導僅摘錄個別人士談話，為恐偏差全貌而乖離於事實，特此說明。

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  • 總統府在14日邀請宗教團體入府春節茶敘，席間有部分與會代表提及婚姻平權議題，總統府強調，蔡總統在茶敘結語時向與會的各宗教代表表示，這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決。（資料照）

    總統府在14日邀請宗教團體入府春節茶敘，席間有部分與會代表提及婚姻平權議題，總統府強調，蔡總統在茶敘結語時向與會的各宗教代表表示，這個議題是價值而非利益的問題，應該透過對話溝通來解決。（資料照）

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