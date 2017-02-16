林全：防疫視同作戰簡化行政流程
2017-02-16 12:09
〔記者李欣芳／台北報導〕近日禽流感疫情逐漸升溫，行政院長林全今天表示，防疫視同作戰，所有防疫措施務必簡化行政流程，在最短時間內貫徹執行，絕不可有公文來來往往或機關本位的情形發生。
林全今天主持行政院會時表示，禽流感疫情除了過去曾流行的H5N2及H5N8病毒外，這次更檢出首次在我國發生的H5N6亞型高病原性禽流感，因具禽傳人的可能性，對社會威脅更是嚴重，為防患未然、有效控制疫情，以下幾點，他請禽流感中央災害應變中心指揮官農委會林主委、各相關機關首長及地方政府配合辦理：
首先，防疫視同作戰，所有防疫措施務必簡化行政流程，在最短時間內貫徹執行，絕不可有公文來來往往或機關本位的情形發生。
其次，針對養禽業者任意棄置死禽或私宰等行為，請警察、環保及地方政府，務必全力查緝，從重處罰，避免成為防疫漏洞。另104年大流行時曾發現的問題，包括禽場生物安全防護不佳、出場健康證明不實，以及運輸與飼料車輛消毒不足等，也請農委會及地方防疫單位，詳加檢視現行作法，不得再有類似情形發生，造成防疫缺口。
林全也請農委會對各種可能情境，本於超前部署的原則，擬定各項因應措施，若有需要其他機關配合之重大事項，亦請隨時提出，以利協調解決。
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