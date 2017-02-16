黃光芹爆：汪笨湖求醫 某官夫人冷言以對

汪笨湖近3個月來在成大醫院住院治療，名嘴好友們都前往探病。（圖擷取自「笨湖心聲」臉書粉絲團）

2017-02-16 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕政論名嘴汪笨湖去年底發現罹患「骨髓化生不良症候症」，經2、3個月的住院治療仍在今天病逝，讓各界一片惋惜。名嘴黃光芹透露，汪笨湖生前曾找一位官夫人請求轉介血癌名醫，對方的回應卻讓他感受到人情冷暖。

根據《蘋果日報》報導，黃光芹與名嘴陳揮文、楊憲宏等人，在汪笨湖住院期間都有南下成大醫院探視，看到整個人瘦一圈的汪笨湖，黃光芹非常感慨，「一個向來意氣風發的人，卻受到如此大的重擊。」

黃光芹還指出，近年來的重病讓汪笨湖深刻體會到政壇的人情冷暖，汪在求醫的過程中，聽聞台大某血癌名醫醫術高明，打電話找一位台北的官夫人，請求對方幫忙轉介，沒想到對方在電話中一聽到是汪笨湖，劈頭第一句話竟是「你又缺錢啦？」讓汪感到非常心寒。