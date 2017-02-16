少數反對聲音被放大？ 綠委：18％等6年歸零太慢

2017-02-16 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革委員會在上個月提出具體改革方案，包括所得替代率逐年降為60%、18%優惠存款利率6年後歸零。民進黨立委李俊俋認為，18%歸零要等6太久，屆時黨團也會討論自己的版本。

根據《新頭殼》報導，台灣智庫在今日發表年金改革民調，出席的李俊俋表示，18%分6年歸零，包括他自己與許多人都認為太慢，很多人都希望越快越好。

李俊俋認為，少部分反對年改的聲音被過度放大，像是公務員協會理事長李來希，雖然反對的聲音很大，但沒有提出確切的版本。

李俊俋提到，雖然考試院、行政院都會提出自己的年改版本，但黨團也會就改革速度是否加快，以及合理的所得替代率上限為何等問題，討論自己的版本，無論如何，希望能在本會期完成年改法案三讀。