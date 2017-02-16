不願浪費醫療資源 汪笨湖拔管、放棄急救

2017-02-16 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕政論名嘴汪笨湖今天早上辭世，享年65歲。他2013年間罹患大腸癌開刀，去年底又被診斷罹患「骨髓化生不良症候症」，在治癒率渺茫下，選擇於昨天上午拔管，並放棄電擊等急救措施。

根據《蘋果日報》報導，成大醫院院方指出，汪笨湖去年12月15日高燒到醫院就診，同月26日轉入加護病房，又因為骨髓血球再生能力不好，有多發性出血，感染造成敗血性休克、多發性器官衰竭，最後在今早9時35分病逝。

汪笨湖因為病情末期且不可逆，家屬考量宗教信仰，不願浪費醫療資源，並尊重病人本身尊嚴，選擇不急救而在昨天上午拔管，不過汪拔管後還有自發性呼吸，血壓也靠強心劑和升壓劑暫時維持，直到今天上午病逝。