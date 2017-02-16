「本土政論節目先河！」政界齊哀悼汪笨湖

2017-02-16 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕政論名嘴汪笨湖今天早上因病離世，享年65歲，消息曝光後，政治人物齊哀悼，民進黨立委黃偉哲則表示，汪笨湖是本土政論節目的先河，對台灣的政界、輿論界都有很大的影響力。

根據《蘋果日報》報導，黃偉哲表示，過去政論節目偏藍，汪笨湖是本土政論節目的先河，有很大的影響力，當時綠營人物為了上他節目還搶破頭，對他辭世的消息覺得不捨。

民進黨立委林俊憲也在臉書發文，「從政路上，笨湖兄對俊憲多番照顧，一路相挺。笨湖兄給我的建議總是充滿智慧，俊憲競選時的活動現場，也總會看見笨湖兄的身影。行程空檔，若剛好在附近，我也總會跑上門，跟笨湖兄叨擾一支冰棒來吃。聽聞笨湖兄選擇尊嚴辭世的消息，心中感到非常難過與不捨。笨湖兄安息，您在台灣歷史上寫下傳奇的一頁，我們會一直記得那個紅光滿面、笑容可掬的身影」

民進黨立委王定宇則在臉書說，「笨湖仙啊，你已經結束在世間的勞苦，願您安息，祈求家人得到安慰！」