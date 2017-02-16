二二八新書翻轉冤魂論 姚嘉文：拒絕再讓外來政權統治
2017-02-16 11:36
前考試院長姚嘉文、前民進黨主席施明德等人今出席二二八新書發表會。（記者陳鈺馥攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年適逢二二八事件70週年，讀書共和國出版社今舉行「激越與死滅：二二八世代民主路」新書發表會，該書翻轉二二八冤魂論，重新爬梳歷史還原台灣人追求民主自治的真相；前考試院院長姚嘉文、前民進黨主席施明德等人皆出席站台，姚強調台灣一定得拒絕再讓外來政權來台統治，避免二二八再度重演。
施明德表示，自己已20多年沒有出席二二八相關新書發展活動，因小時候親眼見證二二八事件，看見學生們英勇拿著槍進攻火車站，事後卻被抓去槍斃在街頭，長期以來這些人都被視為冤魂，英靈形象都不在，這些人的確是反抗犧牲的英靈，若一個國族如果只有冤魂，沒有英靈的話，絕不可能建國獨立成功。
姚嘉文則說，1971年起中國就不再紀念二二八，最近中國當局又說要紀念二二八，記得以前與中國官員聊天時，對方認為二二八事件是因為國民黨才會發生，若共產黨到台灣就不會發生，自己則回中共還不是到西藏進行統治屠殺，讓對方氣得跳腳。
姚嘉文說，二二事件蔣介石絕對要負最大責任，中共方面也認為發生二二八事件與蔣介石有關，與共產黨沒有關係，無論如何要阻止再發生二二八生，一定要拒絕外來政權再來台灣。
與會中研院台史所研究員許雪姬指出，書中點出當時台灣人民追求民主自治的表現，官方卻用欺騙手段先安撫，等軍方佈局完後再進行屠殺，當時情治人員的滲透都非常徹底，當然情治人員也包含台灣人，將一些場合所說的話密報出去。
二二八事件紀念基金會董事長薛化元認為，二二八事件當然是悲情歷史，對台灣人來講，是不尊重自由民主的外來政權所造成，絕對不能再容許沒有自由民主的外來政權再來統治台灣。
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