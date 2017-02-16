| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
封立院不讓立委外出 蔡丁貴拘役50天定讞
 首頁 > 政治

農會選舉19日投票 林全指示：防金錢暴力介入

行政院長林全。（資料照，記者林正坤攝）

2017-02-16  11:32

〔記者李欣芳／台北報導〕基層農會選舉將在本月19日投票，行政院長林全今天在主持行政院院會時表示，選舉在即，是賄選案件發生的高峰，端正選風是非常重要的工作，農委會與各級農會主管機關、檢察機關與警察單位均應嚴陣以待，他要求這次選舉要防範金錢及暴力介入。

林全表示，請相關機關加派人力督導並防範及加強查賄工作，請農委會積極督導各直轄市、縣市政府輔導轄下農會辦理淨化選風工作，以防範金錢及暴力介入。

林全說， 最高法院檢察署已在2月13日成立「查察賄選及暴力督導小組」，專責督導查察此次妨害選舉案件，請法務部、內政部、農委會等相關機關確實依「106年農漁會選舉查察原則」，加強宣導及辦理查賄工作，除秉持一貫嚴密查賄及防止暴力原則，積極主動偵辦之外，如查有實證，更應加速偵查，以收遏阻效力。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林全 農會選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：農會選舉19日投票 林全指示：防金錢暴力介入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.