農會選舉19日投票 林全指示：防金錢暴力介入

行政院長林全。（資料照，記者林正坤攝）

2017-02-16 11:32

〔記者李欣芳／台北報導〕基層農會選舉將在本月19日投票，行政院長林全今天在主持行政院院會時表示，選舉在即，是賄選案件發生的高峰，端正選風是非常重要的工作，農委會與各級農會主管機關、檢察機關與警察單位均應嚴陣以待，他要求這次選舉要防範金錢及暴力介入。

林全表示，請相關機關加派人力督導並防範及加強查賄工作，請農委會積極督導各直轄市、縣市政府輔導轄下農會辦理淨化選風工作，以防範金錢及暴力介入。

林全說， 最高法院檢察署已在2月13日成立「查察賄選及暴力督導小組」，專責督導查察此次妨害選舉案件，請法務部、內政部、農委會等相關機關確實依「106年農漁會選舉查察原則」，加強宣導及辦理查賄工作，除秉持一貫嚴密查賄及防止暴力原則，積極主動偵辦之外，如查有實證，更應加速偵查，以收遏阻效力。