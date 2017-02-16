挑戰奧會模式！綠議員籲持「台灣就是台灣」標語

市議員江志銘（圖右）、律師何朝棟（圖左）。（記者郭安家攝）

2017-02-16 11:23

〔記者郭安家／台北報導〕日本民間團體發起請願連署，盼台灣以台灣名義參加2020年東京奧運；民進黨台北市議員江志銘、律師何朝棟今早開記者會指出，目前連署人數已達6萬人，目標則要達20萬份，除響應連署，也呼籲民眾於8月世大運期間，持「台灣就是台灣，台灣不是中華台北」標語在觀眾席加油，「就是要挑戰奧會模式！」

談到奧會模式，何朝棟表示，1980年左右，台灣跟中國發生國際賽事代表權問題，國際奧會原建議我國以台灣、福爾摩沙之名參賽，但國民黨不接受，1982年卻接受「中華台北」屈辱名稱，戒嚴時期國民黨也沒問人民意見，「中華台北」奧會模式如緊箍咒壓在人民頭上，今天國民黨政府垮台，「台灣就是台灣」不能再拖延。

江志銘呼籲，世大運期間，民眾持標語「台灣就是台灣，台灣不是中華台北」，廣泛向國際社會發聲；畢竟他曾質詢過台北市長柯文哲，確定開閉幕式，民眾於觀眾席上不妨礙比賽，任何標語旗幟都可帶進場，不受干涉禁止，當然包括「台灣就是台灣，台灣絕對不是中華台北」，市長非常明確表示奧會模式只限於比賽場地。

江志銘酸說，時代力量黨主席黃國昌去日本看到以台灣名義參與2020東京奧運連署請願活動，黃非常感動，這種感動不用到日本去，在台灣可支持理念，大家也可去何朝棟律師事務所、他的服務處參與連署。

他說，柯Ｐ很能認同這樣想法 ，自己都說「中華台北蝦咪碗糕！」 那我們何不大方用台灣就好，也希望柯文哲以台灣之名辦台北、上海雙城論壇等任何國際活動。